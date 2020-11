Imperial Brands erzielt weniger Gewinn und kündigt Dividende an

Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) kündigt eine dritte Zwischendividende in Höhe von 48 Pence sowie eine Schlussdividende in Höhe von 48,01 Pence je Aktie an. Die Zahlung der dritten Dividende erfolgt am 31. Dezember 2020 (Ex-Dividenden Tag ist der 26. November 2020) und die Zahlung der Schlussdividende am 31. März 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 20. Februar 2021).

Zusammen mit den beiden Zwischendividenden, die bereits im Juni und September ausgeschüttet wurden, liegt die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr bei 137,70 Pence (ca. 1,53 Euro). Die Dividende wird damit um ein Drittel reduziert. Dies wurde bereits im Mai avisiert. Im letzten Geschäftsjahr lag die Dividende bei 206,57 Pence. Ende April 2020 gab der Konzern den Verkauf seines Luxuszigarrengeschäfts für 1,2 Mrd. Euro bekannt, um die Schulden zu reduzieren.

Im letzten Geschäftsjahr (30. September 2020) sank der bereinigte Umsatz um 0,1 Prozent auf 7,99 Mrd. Pfund (ca. 8,90 Mrd. Euro), wie weiter berichtet wurde. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Plus um 0,8 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn fiel um 5,7 Prozent auf 3,53 Mrd. Pfund (ca. 3,93 Mrd. Euro). Der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis sank um 6,6 Prozent auf 254,4 Pence. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Rückgang um 5,6 Prozent. Die Verschuldung lag bei 10,3 Mrd. Pfund (Vorjahr: 11,38 Mrd. Pfund).

Das Unternehmen vollzog im Jahr 2016 eine Umbenennung von Imperial Tobacco in Imperial Brands PLC. Das Unternehmen mit Firmensitz in Bristol gehört zu den größten Tabakkonzernen weltweit. Zu den Marken zählen Gauloises, Davidoff oder auch West.

Redaktion MyDividends.de