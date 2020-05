Imperial Oil zahlt seit über 100 Jahren eine Dividende

Der kanadische Energiekonzern Imperial Oil Ltd. (ISIN: CA4530384086, TSE: IMO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,22 CAD an seine Aktionäre auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,88 CAD zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 21,82 CAD (Stand: 1. Mai 2020) bei 4,03 Prozent.

Ausbezahlt wird die Dividende für das zweite Quartal 2020 am 1. Juli 2020 (Record date: 4. Juni 2020). Imperial Oil Limited zahlt bereits seit über 100 Jahren eine Dividende und hat die Ausschüttung in den letzten 25 Jahren jedes Jahr angehoben.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 6,69 Mrd. CAD (Vorjahr: 7,98 Mrd. CAD), wie am Freitag berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 188 Mio. CAD nach einem Gewinn von 293 Mio. CAD im Vorjahr. Das Unternehmen ist 1880 gegründet worden und beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. Imperial Oil wird mehrheitlich von Exxon Mobil kontrolliert.

Die Marktkapitalisierung von Imperial Oil liegt aktuell bei 16,63 Mrd. CAD. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 36,16 Prozent im Minus (Stand: 1. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de