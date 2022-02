Impfstoff: 3 gute News für die Sanofi-Aktie, Moderna-Aktie und Biontech-Aktie!

Biontech gelang es als erstes Unternehmen, einen COVID-19-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Davon profitierten die Aktien zunächst kräftig, doch dann kam der Einbruch. Ein Grund ist die steigende Zahl weiterer wirksamer und zugelassener Konkurrenz-Impfstoffe. Biontech muss sich deshalb zukünftig die möglichen Gewinne mit anderen Herstellern teilen.

1. Sanofi mit guten Impfstoff-Studiendaten

Sanofi ist der nächste Konzern, der sehr wahrscheinlich bald einen weiteren COVID-19-Impfstoff auf den Markt bringt. Das Unternehmen hat sein proteinbasiertes Produkt zusammen mit Glaxosmithkline entwickelt. In der Zulassungsstudie VAT08 konnte Sanofi mit zwei Dosen einen 100%igen Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf und Krankenhausaufenthalte nachweisen.

Der Impfstoff verhinderte in 75 % der Fälle eine mäßige bis schwere Erkrankung und zu 57,9 % eine symptomatische Erkrankung. Er wies zudem ein günstiges Sicherheitsprofil auf und eignet sich ebenfalls als Auffrischungsimpfung. Bei Teilnehmern, die zuvor zweimal einen mRNA-Impfstoff erhielten, erhöhte er die Antikörperzahl um das 18- bis 30-Fache.

Erhielten die Studienteilnehmer zuvor zwei Dosen des proteinbasierten Impfstoffes und später eine dritte Auffrischungsimpfung, stieg die Antikörperzahl sogar um das 84- bis 153-Fache. Sanofi und Glaxosmithkline möchten auf Basis der Ergebnisse nun in den USA und Europa eine Zulassung beantragen.

„Wir sind über diese Daten sehr erfreut, die unsere starke wissenschaftliche Basis und die Vorteile unseres COVID-19-Impfstoffs bestätigen. Der Sanofi-Glaxosmithkline-Impfstoff zeigt eine universelle Fähigkeit, alle Plattformen und alle Altersgruppen zu stärken. Wir haben auch eine robuste Wirksamkeit des Impfstoffs als Primärserie in dem heutigen schwierigen epidemiologischen Umfeld beobachtet. Keine andere globale Phase-III-Wirksamkeitsstudie wurde in diesem Zeitraum mit so vielen Varianten durchgeführt, einschließlich Omikron, und diese Wirksamkeitsdaten sind mit den jüngsten klinischen Daten von zugelassenen Impfstoffen vergleichbar“, so Sanofi Vaccines Vizepräsident Thomas Triomphe.

2. Moderna vor weiterer EU-Zulassung

Moderna hat wie Biontech einen mRNA-Impfstoff entwickelt, der bisher vor allem in den USA zum Einsatz kam. In der Europäischen Union (EU) empfahl der EMA-Ausschuss für Humanmedizin nun eine weitere Zulassung für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Dabei kommen zwei Dosen mit jeweils 50 µg zur Anwendung. Bisher ist er für Kinder ab zwölf Jahren und höhere Altersgruppen zugelassen.

Moderna hatte zuvor bereits in Australien eine Zulassung für Sechs- bis Elfjährige erhalten. Die Erlaubnis bedeutet für Biontech aber auch, dass es in dieser Altersgruppe nun mehr Konkurrenz bekommt.

3. Biontech-Impfstoff erhält Zulassungserweiterung

Doch heute (24.02.2022) gab es auch eine positive Nachricht für die Biontech-Aktie. So erteilte die EMA eine Erlaubnis für eine Auffrischungsimpfung für Kinder ab zwölf Jahren mit dem mRNA-Impfstoff.

Der Artikel Impfstoff: 3 gute News für die Sanofi-Aktie, Moderna-Aktie und Biontech-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Moderna.

Motley Fool Deutschland 2022

Quelle: Getty Images