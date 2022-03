Impfstoff: 3 News zur Biontech-Aktie, Valneva-Aktie und Moderna-Aktie

Impfstoff-Aktien sind in den letzten Monaten etwas außer Mode gekommen. Grund ist wahrscheinlich die sinkende Impfbereitschaft, die mit einer rückläufigen Hospitalisierungsrate einhergeht. Viele Menschen sind mindestens zweimal geimpft und zukünftig könnte eine jährliche Impfung genügen, um den Schutz aufrechtzuerhalten.

Biontech mit neuen Impfstoff-Studienergebnissen

Biontech könnte seine Umsätze zukünftig über Verkäufe in Ländern mit geringen Impfquoten und die Entwicklung neuer Produkte dennoch weiter steigern. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen eine Studie im New England Journal of Medicine zu einer dritten COVID-19-Impfung.

An der Untersuchung nahmen 10.125 Personen teil, von denen 5.081 im Mittel 10,8 Monate nach der zweiten eine dritte Impfung erhielten. 5.044 Teilnehmer, die zweimal geimpft waren, erhielten ein Placebo. In der 2,5 Monate dauernden Nachbeobachtungszeit traten in der Gruppe mit drei Impfungen sechs und in der Placebogruppe 123 Infektionen auf. Daraus ergibt sich eine Wirksamkeit von 95,3 %.

Biontech beobachtete nur bekannte Nebenwirkungen. Bei den Studienteilnehmern traten keine Herzmuskelentzündungen auf.

Valneva veröffentlicht Ergebnisse

Valneva hat für das Jahr 2021 Zahlen veröffentlicht. Demnach stieg der Umsatz von 110,3 Mio. auf 348,1 Mio. Euro, obwohl die Produktverkäufe von 65,9 Mio. auf 63,0 Mio. Euro sanken. 253,3 Mio. Euro Umsatz stammten aus dem im letzten Jahr (2021) gekündigten Impfstoff-Vertrag mit Großbritannien. Die Kassenposition erhöhte sich von 204,4 Mio. auf 346,7 Mio. Euro.

Der Verlust vergrößerte sich von -64,4 Mio. auf -73,4 Mio. Euro. Valneva schloss zwar seine Zulassungsstudie erfolgreich ab, erhielt aber für seinen Tot-Impfstoff bisher in vielen Fällen noch keine Zulassung. Auch in Europa wartet das Unternehmen weiterhin auf eine Marktfreigabe.

„2021 war ein außergewöhnliches Jahr für Valneva, geprägt von beispiellosen Forschungs- und Entwicklungsfortschritten und unserer erfolgreichen Nasdaq-Notierung. Wir meldeten positive Phase-III-Ergebnisse für zwei Impfstoffkandidaten (COVID-19 und Chikungunya) und wir erwarten, dass beide Impfstoffe im Falle ihrer Zulassung das Leben der Menschen positiv verändern.

Mit Barmitteln von fast 350 Mio. Euro gehen wir gestärkt in das Jahr 2022 und konzentrieren uns weiterhin auf die Erteilung behördlicher Zulassungen und die Markteintritts-Vorbereitung für unsere wichtigsten Programme in der Spätphase“, so Valnevas Finanzchef Peter Bühler.

Moderna will mit seinem mRNA-Impfstoff nun auch für Kinder unter sechs Jahren in den USA einen Notfallzulassungsantrag einreichen. In der Altersgruppe zwei bis fünf Jahre lag die Impfstoff-Wirksamkeit allerdings nur noch bei 37,5 %. Grund könnten neue Virusvarianten sein. Ob in diesem Fall eine Zulassung erfolgt, ist offen. Die Food and Drug Administration verlangt in der Regel eine Wirksamkeit von mehr als 50 %.

Der Artikel Impfstoff: 3 News zur Biontech-Aktie, Valneva-Aktie und Moderna-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Moderna.

Motley Fool Deutschland 2022

