Impfstoff-Euphorie sorgt für überschäumenden Konjunkturoptimismus der Börsianer

Berlin (Reuters) - Hoffnungen auf eine erfolgreiche Impfkampagne befeuern zu Jahresbeginn den Konjunkturoptimismus der Börsianer.

Das Barometer für die Erwartungen an die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten legte im Januar um 3,2 Punkte auf 37,5 Zähler zu, wie die am Montag veröffentlichte Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix unter 1168 Anlegern ergab. Dies ist ein Rekordhoch. Das entsprechende Barometer für die Euro-Zone stieg von 29,3 Zählern auf 33,5 Punkte - auch dies ein Rekordwert. Sentix sieht darin ein Anzeichen für eine "Impfstoff-Euphorie": Damit ignorierten die Investoren die aktuellen Lockdowns und vertrauten ganz auf eine erfolgreiche Impfstrategie, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

In Deutschland lassen sich seiner Ansicht nach die nochmals steigende Erwartungen auch mit Aussichten auf eine gute Autokonjunktur begründen, zumal die Nachfrage nach Elektroautos hoch sein werde: "Dennoch erholt sich auch hierzulande die Lage nur schleppend und signalisiert damit, dass die aktuell positiven Erwartungen überzogen sein dürften", warnte der Sentix-Geschäftsführer. Deutschland ist laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey "in der schwersten Pandemielage seit Beginn der Ausbreitung des Virus".

Trotz des Lockdowns blickt die Auto-Branche hierzulande vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet damit, dass 2021 in Deutschland 4,2 Millionen Pkw von den Bändern rollen werden nach 3,5 Millionen, die für 2020 erwartet wurden. Das wäre ein Anstieg um 20 Prozent, die dramatischen Rückgänge würden damit aber längst nicht wettgemacht.