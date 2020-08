Impfstoffentwickler CureVac gibt Startschuss für Börsengang

Frankfurt (Reuters) - Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac will bei seinem geplanten Börsengang in den USA bis zu 245 Millionen Dollar bei Investoren einsammeln.

In einem öffentlichen Zeichnungsangebot wolle CureVac zunächst 13,3 Millionen Stammaktien verkaufen, teilte die Gesellschaft, die einen Corona-Impfstoff entwickelt, am Montag mit. CureVac will den Zeichnern zudem die Möglichkeit einräumen, weitere bis zu knapp zwei Millionen Aktien in einer Option zu erwerben. Der Preis je Aktie soll voraussichtlich zwischen 14 und 16 Dollar betragen. Angaben zum genauen Zeitpunkt des Börsengangs an der US-Technologiebörse Nasdaq machte CureVac nicht, üblicherweise dauert es von der offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz aber rund vier Wochen.