Impfstoffhersteller – Konsolidierung bietet auch interessante Möglichkeiten!

Die Aktien von Corona-Impfstoffhersteller wie BioNTech, CureVac, Moderna und Novavax kamen in den zurückliegenden Wochen etwas unter Druck. Der Grund: Die Wachstumsfantasie lässt spürbar nach. Die Zahl der Geimpften legt derzeit in vielen westlichen Ländern wie Deutschland und den USA nur noch schleppend zu. Zwar sind Zulassungen der Impfstoffe für Kleinkinder und Jugendlichen geplant. Ob ein mögliches Impfangebot von den Eltern allerdings auch angenommen wird, bleibt offen. Gleichwohl sind Impfstoff-Bestellungen in dreistelliger Millionenhöhe für 2022 bei den Herstellern bereits eingegangen. Dies sichert entsprechende Einnahmen für BioNTech & Co und die Finanzierung anderer vielversprechender Forschungsprojekte.

Der Corona-Impfstoff von BioNTech basiert auf der mRNA-Technologie. Der Mainzer Biotechnologiekonzern nutzt diesen Ansatz auch für zahlreiche weiter Projekte im Bereich der Krebsmedikamentenforschung und seltenen Krankheiten. Aktuell hat BioNTech drei Krebsmedikamente in der zweiten klinischen Phase, die Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen gegen Malaria, HIV und TBC wurden kürzlich gestartet. Moderna verfolgt einen ähnlichen mRNA-Ansatz wie BioNTech. Neben Corona forschen die Amerikaner aktuell vor allem an Impfstoffen gegen Grippe, das Zita-Virus, HIV und CMV sowie Therapien gegen Krebs. Der Corona-Impfstoff von Novavax basiert auf Proteinbasis. Zwar hat die EU schon Millionen des potenziellen Impfstoffs bestellt. Allerdings fehlt aktuell noch die Zulassung. Weitere Forschungsprojekte sind die saisonale Grippe, Respiratorisches Syncytial-Virus und das Ebola-Virus. CureVac wartet ebenfalls noch auf die Zulassung ihres Coronaimpfstoffs, wenngleich die Studienergebnisse schwach ausfielen. Allerdings forscht CureVac auch Medikamenten gegen Tollwut, Gelbfieber und das Respiratorisches Syncytial-Virus.

Viele Projekte der genannten Biotechnologiekonzerne stecken noch in Phase I oder Phase II. Bis zur Marktzulassung ist es also noch ein langer Weg. Dennoch versprechen sie enorme Umsätze, wenn sie auf den Markt kommen. Anleger werden die Nachrichten und Studienergebnisse genau verfolgen und durch Kursaufschwung- oder abschlage quittieren. Die jüngste Konsolidierung bei den Impfstoffherstellern zeigt, dass die Börse keine Einbahnstrasse ist. Trotz positiver Analystenkommentare zu einigen Biotechtiteln, ist weiterhin mit Schwankungen zu rechnen. Bonus-Cup-Zertifikate könnten eine interessante Anlagealternative zum Direkteinstieg sein. Die hier ausgewählten Papiere auf BioNTech, CureVac, Moderna und Novavax bieten jeweils einen Abstand zur Barriere von mindestens 25 Prozent und dennoch Luft bis zum Cap. Alternativ bietet HypoVereinsbank onemarkets ein Indexzertifikat auf den European Biotech Index, der die 30 größten notierten Biotechnologieaktien aus Europa enthält.

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere Cap (obere Kursgrenze) aktueller Aktienkurs Finaler Beobachtungstag BioNTech HR9AC6 282,81 220 USD 340 USD 297,98 USD 18.03.2022 BioNTech HR9ABX 295,23 190 USD 360 USD 297,98 USD 17.06.2022 CureVac HR86SX 53,61 40 EUR 75 EUR 55,32 EUR 18.03.2022 Moderna HR9HMP 417,11 275 USD 550 USD 395,92 USD 17.06.2022 Novavax HR98WR 244,56 170 USD 340 USD 228,25 USD 18.03.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2021; 12:20 Uhr

Indexzertifikat auf European Biotech Index (Net Return)

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert European Biotech Index (Net Return) ISIN/WKN DE000HX28ET5 / HX28ET* Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 169,87 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 28.09.2021

Weitere Produkte auf BioNTech, CureVac, Moderna, Novavax und zahlreiche weitere Aktien und Indizes finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Der Beitrag Impfstoffhersteller – Konsolidierung bietet auch interessante Möglichkeiten! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).