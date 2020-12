IMPINJ - Das Comeback von RFID?

Impinj Inc. - WKN: A2ANZB - ISIN: US4532041096 - Kurs: 43,870 $ (NASDAQ)

Impinj ist ein Hersteller von RFID-Anwendungen und der dazugehörigen Software. RFID steht für radio-frequency-identification und ist eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren. Auf diese Technik wurden schon mehrfach Totengesänge angestimmt, im Zuge der Corona-Krise erlebte sie aber gerade in der Lebensmittelindustrie ein Comeback.

Was unternehmensspezifisch für den Kursanstieg der Impinj-Aktie verantwortlich sein könnte, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Die letzten Quartalszahlen stammen aus dem Oktober und fielen alles andere als überzeugend aus, weitere News findet man auf der Unternehmenswebsite nicht. Analysten erwarten den operativen Turnaround nicht vor dem Jahr 2023. Wenn also einer der Leser eine Idee hat, melden Sie sich gerne!

Aufgefallen ist mir die Aktie vor allen Dingen unter charttechnischen Aspekten. Denn bereits im November ließ der Wert eine wichtige langfristige Abwärtstrendlinie hinter sich und überwindet in dieser Woche das Mehrjahreshoch bei 40,24 USD. Grundsätzlich ist der Weg damit frei für eine Fortsetzung der Kaufwelle in Richtung des Allzeithochs bei 60,85 USD.

Wie immer in diesen Situationen prozyklischer Vorgehensweise liegen sinnvolle Stopps allerdings schon etwas weiter entfernt. Anbieten würde sich beispielsweise das bisherige Wochentief bei 36,60 USD. Größere Probleme hätten die Bullen aber erst, wenn die Ausbruchsmarke bei 32,58 USD unterschritten und auch der Abwärtstrend seit dem Sommer 2019 wieder unterboten wird. In diesem Fall wäre ein erneuter Test der EMAs 50 und 200 im Wochenchart einzuplanen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 152,84 130,05 145,46 Ergebnis je Aktie in USD -1,05 -2,29 -2,13 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 6,6 7,8 6,9 PEG neg. - *e = erwartet

Impinj-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)