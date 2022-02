In 25 Jahren können 10.000 Euro investiert in diese Aktien dein Vermögen locker ver-15-fachen

25 Jahre sind eine lange Zeit und Top-Aktien können durchaus über ein Vierteljahrhundert ein Vermögen vervielfachen. Wichtig ist bloß, dass man die richtigen Aktien auswählt. Insbesondere Wachstumsaktien haben langfristig orientiert natürlich einen gewissen Charme.

Ich glaube, dass sich zwei spannende Aktien über diesen Zeitraum locker ver-25-fachen können. Die Märkte sind jedenfalls groß und wer die Chance mit 10.000 Euro ergreift, der wird in zweieinhalb Jahrzehnten vielleicht sehr vermögend sein. Welche Aktien das sind und welche Märkte sie angreifen? Darum soll es jetzt etwas näher gehen.

Die, die in 25 Jahren eine Ver-15-fachung schafft: Teladoc

Eine erste Aktie, die für mich zumindest eine gute Chance besitzt, sich in einem Vierteljahrhundert zu ver-15-fachen, ist Teladoc Health. Vielleicht ein Vergleich: Bei einem aktuellen Aktienkurs von knapp über 60 Euro ist es bis zum Rekordhoch von 247 Euro sogar mehr als eine Ver-4-fachung. Die große Preisfrage ist jedoch: Warum soll es eine Ver-15-fachung in den kommenden 25 Jahren geben?

Dadurch würde der Börsenwert immerhin von 11,3 Mrd. US-Dollar auf 169,5 Mrd. US-Dollar klettern. Ich bin jedoch überzeugt: Teladoc Health besitzt diese Chance. Vor allem, weil der Gesamtmarkt langfristig orientiert sogar größer als dieses Bewertungsmaß sein kann. Das Management hat im Rahmen einer Investoren-Konferenz einen US-Gesamtmarkt von 261 Mrd. US-Dollar als erreichbar angegeben. Der Rest der Welt ist in diesen Zahlen nicht einmal enthalten. Wenn es Teladoc Health schaffen sollte, einen derzeitigen Marktanteil von ca. einem Drittel an der Telemedizin und digitalen Gesundheitsdienstleistungen zu verteidigen, so sollte über Jahre und Jahrzehnte eine Menge Wachstum möglich sein. Bis zum Jahr 2024 soll der Umsatz immerhin auf 4 Mrd. US-Dollar steigen.

Wichtig ist außerdem: Das Management von Teladoc Health arbeitet unternehmensorientiert an einem breiten Ökosystem. Das ganze Spektrum digitaler Gesundheitsdienstleistungen in allen möglichen Bereichen soll dadurch erfasst werden. Schafft es das Unternehmen, eine führende Wettbewerbsposition in diesem großen Markt zu behalten, so sehe ich durchaus eine Ver-15-fachung in 25 Jahren. Vielleicht eher, vielleicht sogar mehr. Wobei es natürlich neben der Chance auch Risiken sowie Konkurrenz gibt.

Lemonade : Sehr klein und eine Menge Potenzial

Lemonade ist für mich eine weitere Top-Aktie, die sich in 25 Jahren locker ver-15-fachen könnte. Zumindest, wenn die Investitionsthese weiterhin aufgeht. Gemessen an einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von 1,77 Mrd. US-Dollar hieße das sogar, dass der Börsenwert auf lediglich 26,55 Mrd. US-Dollar klettern würde. Vielleicht ist über einen derart langen Zeitraum sogar noch viel mehr möglich.

Wichtig ist jedoch, die Investitionsthese und die Chance richtig einzuschätzen. Lemonade ist nämlich gerade erst dabei, sein Geschäft auszurollen. Digitale Versicherungslösungen stehen dabei im Fokus, die unter anderem mit künstlicher Intelligenz zu guten Konditionen vertrieben werden. Das Management arbeitet daran, ein breiteres Angebot zu ermöglichen. Wobei das Prämienvolumen im dreistelligen Millionenbereich zeigt: Wir befinden uns wirklich erst am Anfang der Investitionsthese.

Wenn Lemonade es schafft, ein nachhaltiges Wachstum auch bei den Umsätzen früher oder später zu etablieren, so ist die Marktchance gigantisch. Risiken sind natürlich, dass Konkurrenten früher oder später auf den Plan treten. Größere Versicherungskonzerne sind schließlich auch im US-Markt vertreten, die mit mehr Finanzkraft ebenfalls smarte Versicherungslösungen entwickeln können.

Trotzdem ist die Chance vorhanden: Die Aktie kann bewertungstechnisch durchaus eine Ver-15-fachung in 25 Jahren erreichen, wenn die Investitionsthese zündet. Vor allem, weil zweieinhalb Jahrzehnte so viel Zeit und der Gesamtmarkt auch hier riesig ist.

Der Artikel In 25 Jahren können 10.000 Euro investiert in diese Aktien dein Vermögen locker ver-15-fachen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

