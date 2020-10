In Deutschland mit 6638 Fällen Rekord bei Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag mit 6638 so viele Neuinfektionen binnen Tagesfrist wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie. Bislang wurde der höchste Wert mit 6294 Fällen am 28. März erfasst.

Weitere 33 Menschen sind nach Angaben des RKI an oder mit dem Virus gestorben. Deutschland verzeichnet demnach insgesamt 9.710 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bund und Länder hatten sich in der Nacht zu Donnerstag angesichts steigender Corona-Infektionen auf neue Beschränkungen geeinigt.