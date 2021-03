In Deutschland sinkt erstmals seit drei Wochen Corona-Inzidenzrate

Berlin (Reuters) - In Deutschland sinkt die Rate der Corona-Infektionen zum ersten Mal seit drei Wochen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz verringerte sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch auf 132,3 von 135,2 am Dienstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zuletzt war am 10. März mit 65,4 eine im Vergleich zum Vortag niedrigere Inzidenz festgestellt worden. Seitdem stieg der Wert jeden Tag an. Am Mittwoch wurde der Trend nun vorerst gebrochen.

Nach dem Beschluss, den Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca nur für über 59-Jährige zu empfehlen, nahmen Stimmen zu, die Impfreihenfolge zu überdenken. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei plädierte im Deutschlandfunk dafür, von dieser "ein gutes Stück weit" abzuweichen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte dies bereits am Dienstag gefordert.

In der Impfreihenfolge sind die Gruppen festgelegt, die als nächste für die Immunisierung vorgesehen sind. Es geht dabei um Altersklassen oder Risikogruppen wie Krankenhaus- und Pflegepersonal. Allerdings nehmen die Sorgen zu, dass wegen der Debatte über AstraZeneca immer mehr Menschen das Vakzin dieses Herstellers ablehnen und damit der gesamte Impfplan gefährdet werden könnte.

In der Diskussion über Kontakteinschränkungen plädierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für einen restriktiven Kurs. Ein zu großer Teil der Bürger halte sich nicht mehr an die Corona-Maßnahmen, sagte er RTL/ntv und warnte vor rasant steigenden Infektionszahlen. In den Vortagen war ein Streit unter den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen ausgebrochen.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing warf Merkel ein "sprunghaftes Agieren" vor. Er kritisierte in der ARD die für die Pandemie-Politik entscheidenden Beratungen Merkels mit den Ministerpräsidenten. Sitzungen, die morgens um 02.30 Uhr fragwürdige Entscheidungen herbeiführten, ergäben keinen Sinn. Diese Entscheidungen müssten von den Abgeordneten gefällt werden. "Es ist an der Zeit, dass der Bundestag das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt."