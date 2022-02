In diese Top-Aktie mit fast 4 % Dividendenrendite investiere ich vor der Dividendensaison noch 1.500 Euro (nicht die Münchener Rück!)

Eine Top-Dividendenaktie mit ca. 4 % Dividendenrendite vor der Dividendensaison kaufen? Oder noch 1.500 Euro investieren? Warum nicht. Es kann sich schließlich auch vor der Hauptsaison für Einkommensinvestoren noch so manche Möglichkeit ergeben, die eigene Basis für ein passives Einkommen bedeutend zu erweitern.

Für mich ist eine Top-Dividendenaktie, die so zum Beispiel ziemlich attraktiv erscheint, die Münchener Rück. Nicht nur, dass die Quartalszahlen zuletzt überzeugten. Nein, sondern auch die Qualität und die Historie stimmen. Aber heute geht es einmal nicht um den DAX-Rückversicherer.

Nein, sondern um die Aktie von Vonovia. Auch der DAX-Wohnimmobilienkonzern nähert sich im Moment der magischen Marke von 4 % Dividendenrendite an. Das ist für mich jedenfalls ein guter Zeitpunkt, noch einmal 1.500 Euro in die Aktie nachzuschießen.

Top-Dividendenaktie mit fast 4 % Dividendenrendite: Vonovia

Vonovia besitzt derzeit zwar noch keine 4 % Dividendenrendite. Trotzdem nähert sich die Top-Dividendenaktie dieser Marke. Mit einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 1,69 Euro und einem aktuellen Aktienkurs von 44,31 Euro liegt die Ausschüttungsrendite momentan bei 3,81 %. Ohne Zweifel ein hoher Wert, der jedoch vor der Dividendensaison noch erhöht werden kann.

Das Management von Vonovia ist schließlich in den vergangenen Jahren für ein solides bis starkes Dividendenwachstum bekannt gewesen. So erhöhte man zuletzt die Ausschüttungssumme je Aktie von 1,57 auf 1,69 Euro, was einem Wachstum von über 7,6 % entsprochen hat. Ein solches Wachstum im Jahr 2022 könnte ausreichend sein, um die Marke über 4 % Dividendenrendite zu hieven.

Zwar gibt es ein paar Gründe, warum einige Investoren diese Top-Dividendenaktie derzeit meiden. Unter anderem durch die Übernahme der Deutsche Wohnen ist die Schuldenlast zuletzt in die Höhe geschossen. Dafür gibt es jedoch weiteres Wachstumspotenzial für den DAX-Wohnimmobilienkonzern. Trotzdem sollte das Wachstum natürlich über der Zinslast liegen, wovon ich jedoch überzeugt bin.

Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von voraussichtlich unter 17 für das Geschäftsjahr 2021 ist die Bewertung für mich jedenfalls insgesamt preiswert. Jedoch nur, wenn ich auch in den kommenden Jahren mit einem moderaten Wachstum rechnen kann. Davon gehe ich an dieser Stelle explizit aus.

Interessante, defensive Ausgangslage

Vonovia besitzt als mögliche Top-Dividendenaktie mit der Verschuldung zwar eine Baustelle. Aber insgesamt ein defensives, zeitloses Geschäftsmodell, das auf Wohnimmobilien basiert. Derzeit wird die fundamentale Bewertung günstiger, was die Möglichkeit schaffen könnte, auf über 4 % Dividendenrendite zu kommen. Deshalb investiere ich jetzt erneut 1.500 Euro vor der Dividendensaison, um mir diese Vorzüge zu sichern.

Auch der innere Wert je Aktie, das Net Asset Value, liegt mit über 70 Euro deutlich höher als der momentane Aktienkurs. Für mich ebenfalls ein Indikator, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Vor der Dividendensaison und während der momentanen Korrektur ist für mich daher ein guter Zeitpunkt, um noch einmal über einen Kauf dieser spannenden Dividendenaktie nachzudenken.

