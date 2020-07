INCYTE - Der nächste Anlauf

Incyte Corp. - WKN: 896133 - ISIN: US45337C1027 - Kurs: 107,560 $ (NASDAQ)

Infolge der Chartbesprechung vom 3. Juli bewirkten entwickelte sich die Aktie von Incyte zunächst erfreulich und arbeitete zumindest das Ziel bei 110,25 USD ab. Dort ging den Käufern aber die Puste aus. Es folgte eine zweite Abwärtswelle, im Zuge derer der Biotech-Titel bis zum EMA50 zurücksetzte. Dort bildete sich eine Umkehrkerze aus. Seither zeigt der Kurs wieder aufwärts.

In einem heute insgesamt starken Biotech-Sektor weiß auch die Incyte-Aktie zu überzeugen und nimmt wieder Fahrt auf. Der Widerstand bei 110,25 USD rückt damit einmal mehr in den Fokus. Gelingt der Ausbruch über diese Marke per Tagesschlusskurs, wäre der charttechnische Befreiungsschlag geglückt. Mittelfristig kann die Biotech-Aktie dann in Richtung 132,30 USD durchziehen. Eins starker horizontaler Widerstand im Big Picture notiert darüberhinaus bei 140 USD. Absicherungen sollten vorerst unter dem Tief bei 89,96 USD in den Markt gelegt werden, können im Falle eines Ausbruchs aber erheblich nachgezogen werden. Das Zwischentief bei 97,83 USD bietet in diesem Fall Orientierung.

Fundamental bewertet erwarten Analysten bei Incyte 2020 ein Übergangsjahr. 2021 könnte das Biotech-Unternehmen bereits 3,17 USD je Aktie verdienen. Mit einem KGV von 34 ist die Aktie natürlich kein Schnäppchen mehr. Die langfristigen Perspektiven sind aber interessant. 2023 trauen Analysten Incyte bereits einen Umsatz von rund 4 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 5,30 USD zu.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 2,16 2,45 2,78 Ergebnis je Aktie in USD 2,05 -1,49 3,17 Gewinnwachstum - - KGV 52 - 34 KUV 10,8 9,5 8,4 PEG 0,4 neg. *e = erwartet

