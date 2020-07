Independent belässt BASF auf 'Halten' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, andere Ergebniskennzahlen dagegen nicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen an, betonte aber, die Unsicherheit über den Verlauf einer Konjunkturerholung sei nach wie vor sehr hoch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 11:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 11:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.