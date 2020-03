Independent belässt Munich Re auf 'Halten' - Ziel 260 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Munich Re nach der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Zwar habe der Gewinn 2019 unterhalb der Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne jedoch damit, dass der geplante Rückkauf von Aktien im Umfang von einer Milliarde Euro den Kurs stützt./hosjcf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 07:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 10:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.