Independent hebt Ziel für Indus Holding auf 42 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen für 2020 von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die von der Beteiligungsgesellschaft angekündigte Dividende liege deutlich über seiner Erwartung, schrieb Analyst Markus Armer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der nahezu abgeschlossenen Optimierung des Portfolios rückten nun Akquisitionen wieder stärker in das Blickfeld./bek/tih

