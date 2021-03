Independent hebt Ziel für ProSiebenSat.1 an - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen und Zielen von 11,30 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zwar sei der Jahresabschluss des Medienkonzerns erfreulich gewesen, doch der Ausblick auf das laufende Jahr habe enttäuscht, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen optimistischerer Langfristannahmen hob er zwar das Kursziel an. In Erwartung eines negativen Gesamtertrags auf Sicht von zwölf Monaten bleibe er aber bei seinem Anlagevotum./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 11:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 13:00 / MEZ

