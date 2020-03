Independent hebt Ziel für Qiagen auf 39 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Qiagen angesichts der Übernahmeofferte von Thermo Fisher von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Den gebotenen Preis von 39 Euro je Aktie halte er in Anbetracht der operativen und strategischen Schwierigkeiten für angemessen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Kursziel orientiert sich deshalb fortan an der Offerte./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 10:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 11:20 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.