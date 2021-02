Independent hebt Ziel für SMA Solar auf 64 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Jahreszahlen von 49 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Solarkonzern habe besser als von ihm erwartet abgeschnitten und einen positiven Marktausblick gegeben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2021 und 2022 deutlich an./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 07:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 08:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.