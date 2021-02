Independent hebt Ziel für VW-Vorzüge auf 175 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 173 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die rückläufigen Auslieferungszahlen des Autobauers seien im Januar den dritten Monat in Folge hinter der Marktentwicklung zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus dem vorläufigen Nettoergebnis der VW-Dachgesellschaft Porsche leite er aber für 2020 ein Nettoergebnis des VW-Konzerns von rund acht Milliarden Euro ab, nachdem er bisher mit 6,68 Milliarden Euro gerechnet habe. Die Unternehmensziele bis 2025 erschienen realistisch./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 10:55 / MEZ

