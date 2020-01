Independent Research belässt Commerzbank auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Commerzbank-Aktie anlässlich des Zukaufs weiterer Comdirect-Anteile auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Dank des Deals mit dem bisher zweitgrößten Comdirect-Aktionär Petrus Advisers sei die Commerzbank nun in der Lage, die verbliebenen Minderheitsaktionäre zwangsabzufinden, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich werte er die avisierte Komplettübernahme der Direktbank aufgrund bestehender Synergieeffekte positiv./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 09:45 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.