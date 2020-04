Independent Research belässt Daimler auf 'Halten' - Ziel 31 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Autokonzern habe einen erwarteten Ergebniseinbruch hinnehmen müssen, sei operativ aber in der Gewinnzone geblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der vage Jahresausblick habe nicht überrascht. Für das zweite Halbjahr rechnet Diermeier mit einer deutlichen Geschäftsbelebung./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 08:20 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 09:40 / MESZ

