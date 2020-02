Independent Research belässt Deutsche Telekom auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer richterlichen Genehmigung der Fusion zwischen der US-Tochter T-Mobile US und Sprint auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Dass der Zusammenschluss nun nach fast zwei Jahren in Kürze vollzogen werden kann, ist aus Sicht von Analyst Markus Jost damit so gut wie sicher. Er hielt entsprechend an seiner Kaufempfehlung fest, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 11:15 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.