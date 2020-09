Independent Research hebt Covestro-Ziel auf 50 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro angesichts von Übernahmespekulationen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass der Kunststoffkonzern eigenen Angaben zufolge sich derzeit nicht in einer Übernahmediskussion mit dem Finanzinvestor Apollo befinde, schließe ein grundsätzliches Interesse der Private-Equity-Firma nicht aus, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut Diermeier sollten nur Gebote von mehr als 50 Euro je Covestro-Aktie erfolgreich sein./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2020 / 09:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2020 / 10:30 / MESZ

