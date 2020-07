Independent Research hebt FMC auf 'Kaufen' - Ziel 83 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen des Dialysespezialisten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 79 auf 83 Euro angehoben. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) habe von Kostenerstattungen und geringeren Kosten für Dialyse-Medikamente in den USA profitiert, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch habe sich der Free Cashflow deutlich verbessert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 09:40 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 10:40 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.