Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 63 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler von 52 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngst abgeschlossenen Kooperationen erhöhten die Erfolgschancen des Autobauers bei den Zukunftsthemen der Branche, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte Daimler davon profitieren, dass positive Ergebnisse zu Corona-Impfstoffen eine dynamische Konjunkturerholung wahrscheinlicher machten. Indes belasteten der anhaltende Patentstreit mit Nokia und dem Betriebsrat sowie die verschärfte Konkurrenz im Lkw-Geschäft. Diermeier hob seine Ergebnisprognosen (EPS) an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 08:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 09:40 / MEZ

