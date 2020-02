Independent Research hebt Ziel für Jenoptik - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Jenoptik nach vorläufigen Zahlen für 2019 von 27 auf 29 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorläufigen Eckdaten des Technologiekonzerns im vierten Quartal seien solide gewesen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erwarte er im Jahr 2020 weiteres Wachstum. Er passte seine Gewinnprognose je Aktie für 2019 leicht nach oben an, reduzierte aber seine Prognose für die Dividende im abgelaufenen Jahr./ssc/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 09:30 / MEZ

