Independent Research hebt Ziel für SMA Solar - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für SMA Solar von 30 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Für das Jahr 2020 sei eine deutliche Ergebnisverbesserung des Solarkonzerns in Aussicht gestellt worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne in diesem Jahr mit einer Rückkehr in die Gewinnzone und einer Wiederaufnahme der Dividende./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 08:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 10:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.