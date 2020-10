Independent Research hebt Ziel für Zalando auf 99 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Zalando nach Eckdaten für das dritte Quartal und Anhebung der Unternehmensziele von 85 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen hätten eindrucksvoll gezeigt, dass das Geschäftsmodell und die Strategie des Online-Modehändlers intakt seien, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschärfung der Covid-19-Situation in Europa sollte den Trend zum Online-Einkauf weiter unterstützen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 07:40 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 09:10 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.