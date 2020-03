Independent Research senkt Bechtle-Ziel auf 100 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bechtle von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei erfreulich ausgefallen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick stehe unter Vorbehalt. Von der noch stärker gestiegenen Bedeutung von IT sollte Bechtle aber profitieren./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 08:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 09:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.