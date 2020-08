Independent Research senkt Ziel für Deutsche Euroshop - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,00 auf 12,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor habe deutlich unter der signifikanten Verschlechterung des Bewertungsergebnisses gelitten, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der stagnierenden beziehungsweise rückläufigen Ertragslage im Zuge des zunehmenden Onlinehandels sowie der Negativentwicklung des Bewertungsergebnisses seit 2017 sieht Lennertz in Zukunft die Gefahr, dass das Unternehmen seine Kapitalkosten nicht mehr verdienen wird./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 07:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2020 / 20:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.