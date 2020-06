Independent senkt Rhön-Klinikum auf 'Verkaufen' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Rhön-Klinikum nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 18 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Klinikbetreibers in diesem Jahr spiele angesichts des Übernahmeangebots von Asklepios nur eine untergeordnete Rolle, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Montag vorliegenden Studie. Da der gegen die Fusion mobil machende Großaktionär B. Braun weiter eine Sperrminorität besitze, bestehe nach Auslauf der Offerte das Risiko eines Kursrückgangs, argumentierte er für seine nun ausgesprochene Verkaufsempfehlung./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 10:50 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 11:40 / MESZ

