Independent senkt Ziel für Metro AG auf 13,50 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 14,50 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse seien zwar im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, allerdings hätten sie am Markt nicht überzeugen können, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Russland-Geschäft habe der Konzern in den anderen Regionen überwiegend Ergebnis- und Margenrückgänge verzeichnet. Den bestätigten Ausblick für 2019/2020 hält Lusebrink für erreichbar./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 09:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 11:10 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.