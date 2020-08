Independent senkt Ziel für Siemens Health. auf 43 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers mit Blick auf eine geplante Varian-Übernahme in den USA von 44 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Tobias Gottschalt wertete eine solche in einer am Dienstag vorliegenden Studie als strategisch sinnvoll. Mit der damit verbundenen Kapitalerhöhung steige zudem die Aussicht auf einen Aufstieg der Aktien des Medizintechnikherstellers in den Dax./bek/mis

