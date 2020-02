Independent senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 9,90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach dem Verkauf der Aufzugsparte von 12,30 auf 9,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier nannte den Verkaufspreis in einer am Freitag vorliegenden Studie attraktiv. Die verbliebenen Aktivitäten des Industriekonzerns unterlägen starken Schwankungen und/oder seien margenschwach. Aufgrund der Unsicherheiten rund um das Coronavirus gewinne dies an Bedeutung./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 09:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 10:10 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.