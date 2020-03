Independent senkt Ziel für Traton auf 21 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Traton nach der Ankündigung eines Squeeze-Out für die in Traton eingegliederte Tochter MAN von 26 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. In der Summe rechne er mit einer 357 Millionen Euro schweren Abfindungszahlung, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen wegen konjunktureller Risiken durch den Coronavirus./hosjcf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 12:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 13:15 / MEZ

