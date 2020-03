INDEX-FLASH 2: Fed-Paket treibt Dax & Co an - Dax zeitweise im Plus

(neu: Kurse und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Stützungsmaßnahmen der US-Notenbank Fed haben dem Dax am Montagmittag vorübergehend zum Sprung in die Gewinnzone verholfen. Der deutsche Leitindex kletterte dabei bis auf 9071 Punkte, fiel zuletzt aber wieder ins Minus zurück. Mit einem Abschlag von 0,24 Prozent auf 8907,58 Punkte hielt er sich dabei aber immer noch recht gut. Am Morgen war er noch um rund 5 Prozent eingeknickt. Das Minus seit dem Beginn der steilen Coronavirus-Talfahrt noch auf rund ein Drittel.

Nachdem die US-Notenbank Fed bereits zuletzt umfangreiche Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft ergriffen hatte, kündigte sie nun weitere Käufe von Staatsanleihen und von Hypothekenpapieren an. Die Währungshüter stellten zudem ein Kreditprogramm für nicht-börsennotierte Unternehmen in Aussicht, um die Folgen der Corona-Pandemie zu mildern.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte zuletzt moderat im Minus. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichneten sich zuletzt sogar Auftaktgewinne von mehr als einem Prozent ab./mis/jha/