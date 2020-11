INDEX-FLASH: Dax steigt am US-Wahltag über 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl seine Erholung vom Wochenauftakt beschleunigt. Mit einem Plus von zwei Prozent stieg der deutsche Leitindex am späten Vormittag auf 12 025 Punkte. Damit gelang es ihm zwar noch nicht, die mit dem Kursrutsch am vergangenen Mittwoch entstandene Lücke vollständig zu schließen, seit dem Tief bei 11 450 Punten am vergangenen Freitag hat der Index aber mittlerweile schon wieder um fünf Prozent zugelegt.

"An der Börse setzt man darauf, dass die US-Wahl die Klarheit bringen wird, die in der Lage ist, die Unsicherheit der vergangenen Tage zu vertreiben", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Stanzl verwies zudem auf die erwartete weitere Schützenhilfe der US-Notenbank: "Egal, wie sich nach dem heutigen Wahltag die politischen Mehrheiten in den USA verschieben werden, die Fed dürfte in jedem Fall Wirtschaft und Finanzmärkte weiter stützen, während die Wall Street vom anhaltenden Gewinnwachstum im Technologiesektor profitieren sollte."

Europaweit war die Stimmung an den Börsen am Dienstag von Hoffnung und Optimismus geprägt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte mit plus zwei Prozent genauso stark zu wie der Dax./ajx/fba