INDEX-FLASH: Dow steigt von Rekord zu Rekord - Nasdaq deutlich erholt

NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Techwerte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte mit 32 150 Punkten einen weiteren Rekord und legte zuletzt um ein Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gewann zwei Prozent, ihm fehlt aber noch ein Stück bis zu seiner Bestmarke.

Der am Vortag stark abgerutschte technogielastige Nasdaq 100 erholte sich mit einem Plus von fast vier Prozent merklich. Ihm hatten seit Mitte Februar die steigenden Renditen am Anleihemarkt besonders zugesetzt. Besonders die wachstumsträchtigen Techwerte leiden darunter, weil höhere Renditen die Finanzierung der Unternehmen verteuern und die Papiere dadurch an Attraktivität einbüßen.

Bei Standardwerten und Zyklikern sowie Titeln der "Old Economy" sehen Anleger im Zuge der Corona-Lockerungen und der damit verbundenen Wirtschaftsbelebung Aufholpotenzial, weshalb sie zuletzt aus den Techwerten umgeschichtet hatten.

Die Wall Street sei derzeit eine Einbahnstraße nach oben, egal in welche Richtung der Anleihemarkt laufe, schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda am Dienstag. Die Bewegung im Techsektor treffe indes zusammen mit der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort stiegen die Kurse am Dienstag deutlich, die Rendite der zehnjährigen Papiere gab nach. Seit Monaten schon hätten Anleger kräftig von heiß gelaufenen Tech-Werten in zyklische Titel umgeschichtet. An diesem Dienstag biete daher die jüngste Schwäche der Techaktien eine überfällige Gelegenheit zum Kauf, so der Experte./ajx/stw