INDEX-FLASH: Gewinne beim Dax und EuroStoxx schmelzen deutlich ab

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Gewinne am europäischen Aktienmarkt sind am Dienstagnachmittag kleiner geworden. Während der tonangebende Dow Jones Industrial in New York nach solidem Start mit einem halben Prozent ins Minus abrutschte, reduzierte der Dax sein Plus von zeitweise mehr als einem Prozent auf nur noch 0,18 Prozent. Kurzzeitig war er am Dienstag über die Marke von 13 200 Punkten zurückgekehrt, wo ihn dann aber die Kräfte verließen. Der EuroStoxx 50 stand zuletzt noch mit 0,22 Prozent in der Gewinnzone.

Bis zum Handelsstart in den USA gesellten sich an den Börsen von Frankfurt bis Paris zu den Hoffnungen auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus noch vage Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt hinzu. Allerdings verließ die Anleger dann der Mut, als es an den New Yorker Börsen nicht mehr weiter half, dass Peking und Washington an der Umsetzung des vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits festhalten. Der Dow war auf dem höchsten Stand seit Februar angekommen, andere US-Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 hatten sogar mehrfach neue Rekorde aufgestellt./tih/he