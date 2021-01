INDEX-FLASH: Ins Plus gedreht - Erholte Wall Street gibt die Richtung vor

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Donnerstagnachmittag dank der wieder guten Stimmung an der Wall Street in die Gewinnzone gedreht. So verzeichnete der Dax ein Plus von zuletzt 0,27 Prozent auf 13 656,73 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone ging es um 0,63 Prozent nach oben.

An der Wall Street haben die Anleger nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte wieder bei Aktien zugegriffen und so auch die Indizes diesseits des Atlantiks gestützt. Am US-Aktienmarkt sorgten einige gute Geschäftszahlen von Unternehmen und insgesamt robuste Konjunkturdaten für gute Laune. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gesunken./la/he