INDEX-FLASH: Wall Street schiebt Dax und EuroStoxx an

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Deutliche Gewinne an der Wall Street haben am Montagnachmittag dem Dax und EuroStoxx 50 angetrieben. Der deutsche Leitindex kratzte an der Marke von 12 300 Punkten und stand zuletzt 1,63 Prozent höher bei 12 286,62 Punkten. Das Leitbarometer der Eurozone stieg um 1,39 Prozent auf 3248,60 Zähler.

In den USA hatte sich der Häusermarkt im Mai wesentlich stärker als von Experten gedacht von der Corona-Krise erholt. Das half den Kursen beiderseits des Atlantiks./ajx/jha/