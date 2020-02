INDEX-MONITOR: Elmos Semiconductor ersetzt Adler Real Estate im SDax

ZUG (dpa-AFX) - Die Übernahme von Adler Real Estate durch den Konkurrenten Ado Properties hat Konsequenzen für dessen SDax -Mitgliedschaft. Adler werde den Index mit Ablauf des 26. Februar verlassen, teilte der Indexanbieter Deutsche Börse am Montagabend in Zug mit. Dafür rückt Elmos Semiconductor in den SDax auf. Durch die Übernahme von Adler fällt dessen Streubesitz unter zehn Prozent, was eine Voraussetzung für die Index-Mitgliedschaft ist./he