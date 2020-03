INDEX-MONITOR: Stühlerücken für deutsche Konzerne im Stoxx Europe 600

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Konzerne geben sich im Stoxx Europe 600 die Klinke in die Hand. In den Index, der die 600 größten Unternehmen Europas enthält, rücken die MDax -Konzerne Teamviewer und Rational auf. K+S und Hella steigen aus dem Index ab - auch sie sind in Deutschland im Index der mittelgroßen Unternehmen notiert./fba