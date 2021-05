Indien meldet mehr als 4200 Corona-Todesfälle - Neuer Höchstwert

Bangalore (Reuters) - Indien verzeichnet mit 4205 Corona-Todesfällen so viele wie noch nie innerhalb eines Tages.

Damit stieg die Zahl der Menschen, die in Verbindung mit dem Virus starben, binnen 24 Stunden auf 254.197 und überschritt die Schwelle von einer Viertelmillion, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Auch die Zahl der Infektionen legte mit 348.421 neuen Fällen auf insgesamt 23,3 Millionen erneut kräftig zu. Nur die USA weisen mehr auf. Allerdings lagen die Neuinfektionen den dritten Tag in Folge deutlich unter der Schwelle von 400.000, die zuvor mehrmals hintereinander überschritten worden war. Experten warnten aber vor verfrühter Hoffnung, dass die massive zweite Welle, die das Gesundheitswesen in dem südasiatischen Land überlastet hat, ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Die Infektionskurve zeige zwar erste Anzeichen einer Abflachung, aber der Rückgang der Neuinfektionen werde wahrscheinlich nur langsam erfolgen, sagte der führende indische Virologe Shahid Jameel. Es sei aber noch zu früh, um zu sagen, dass der Höhepunkt erreicht sei", sagte er Zeitung "Indian Express". Denn die Fallzahlen seien immer noch auf einem hohen Niveau. Zudem befürchten Experten, dass die Zahlen der tatsächlichen Ansteckungen und Todesfällen wegen einer hohen Dunkelziffer deutlich höher liegen dürften.

In Indien sind die Infektionszahlen im Zuge einer zweiten Corona-Welle in die Höhe geschossen. Damit ist das Land zum globalen Brennpunkt der Pandemie geworden. Viele Krankenhäuser sind überfüllt, es mangelt an Intensivpflegebetten und medizinischem Sauerstoff, Patienten werden abgewiesen. Deutschland und andere Länder haben medizinische Hilfe geschickt. Regierungschef Narendra Modi steht in die Kritik, weil nach einem Abebben der Fallzahlen im Januar und Februar wieder religiöse Feste, politische Großveranstaltungen und zeitweise sogar Zehntausende Zuschauer in Stadien beim Nationalsport Cricket zugelassen wurden. Zudem mangelt es an Impfstoff. Für die Infektionszahlen machen Experten auch besonders ansteckende Virus-Varianten verantwortlich.