Indien meldet neuen Höchststand bei Neuinfektionen und über 200.000 Tote

Delhi (Reuters) - In Indien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Mit 360.960 Neuinfektionen binnen eines Tages meldete das südasiatische Land am Mittwoch erneut einen weltweiten Höchstwert.

Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Das gilt auch für die Zahl der Todesopfer, die nach amtlichen Angaben inzwischen die Schwelle von 200.000 überschritten hat. Zuletzt starben 3293 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus und damit so viele wie nie zuvor an einem Tag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In der Hauptstadt Neu-Delhi bildeten sich lange Staus aus Leichentransportern vor Parks und Parkplätzen, die zu Krematorien unter freiem Himmel geworden sind. Mit zuletzt immer wieder mehr als 300.000 Neuinfektionen pro Tag sind die Kliniken des Schwellenlandes überlastet. Viele Krankenhäuser weisen Patienten aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten ab. Insbesondere der Sauerstoff zur Behandlung von schwereren Covid-19-Fällen wird knapp. Am Mittwoch strömten Patienten zu einem Sikh-Tempel in einem Vorort der Hauptstadt, weil sie sich dort Zugang zu einer Sauerstoff-Behandlung erhofften.

Die sich immer mehr verschärfende Lage hat zahlreiche Länder auf den Plan gerufen, die Indien unterstützen wollen. Aus Großbritannien trafen bereits Beatmungsgeräte und Sauerstoffkonzentratoren ein. Weitere Hilfmittel wurden auch aus Deutschland erwartet.

Ein Grund für die stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist eine besonders ansteckende Virus-Mutante, die in Indien entdeckt wurde. Zudem werden ungeachtet der steigenden Infektionszahlen religiöse und politische Massenveranstaltungen zugelassen.