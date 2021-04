Indien mit weltweitem Höchstwert an Neuinfektionen - Gesundheitssystem unter Druck

Neu-Delhi (Reuters) - In Indien wütet die zweite Corona-Welle immer heftiger und belastet die Krankenhäuser stark.

Das südasiatische Land verzeichnete am Donnerstag mit 314.835 neuen Fällen die bisher weltweit höchste Zahl an Neuinfektionen. Binnen eines Tages starben 2104 Menschen in Verbindung mit dem Virus. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Indien 15,93 Millionen Ansteckungen gemeldet - weltweit die zweitmeisten nach den USA - und 184.657 Todesfälle registriert.

Vor allem im Norden und Westen des Landes mit der Hauptstadt Neu-Delhi ist die Lage in den Krankenhäusern Experten zufolge dramatisch: Die meisten Kliniken sind voll und Sauerstoff zur Beatmung der Covid-19-Patienten ist knapp. In einigen Städten raten Ärzte den Patienten dazu, zu Hause zu bleiben. "Im Moment gibt es keine Betten und keinen Sauerstoff. Alles andere ist zweitrangig", sagte der Virologe Shaid Jameel von der nordindischen Ashoka-Universität. Das Fernsehen zeigte, wie sich Menschen mit leeren Sauerstoff-Behältern um Nachfüllstationen drängen, um ihre Verwandten zu versorgen. Auf einem Reuters-Foto aus dem westindischen Ahmedabad ist zu sehen, wie ein Mann, der an einen Sauerstoff-Behälter angeschlossen ist, auf dem Rücksitz eines vor einem Krankenhaus parkenden Autos liegt und auf ein Bett wartet. In der Hauptstadt werden nach Aussagen des Gesundheitsministers von Delhi, Satyendar Jain, 5000 Intensivbetten mehr benötigt, als verfügbar seien. In einigen Hospitälern reicht der Sauerstoff nur noch für sechs Stunden.

Nur vergleichsweise wenige Menschen sind in dem Land mit rund 1,35 Milliarden Einwohnern bisher geimpft. Die Behörden haben angekündigt, dass Impfstoffe für alle über 18 Jahren ab dem 1. Mai verfügbar sein sollen. Aber das dürfte zunächst nicht reichen für die 600 Millionen Menschen, die dann geimpft werden könnten. Indien habe zu früh Beschränkungen gelockert und große Ansammlungen erlaubt, als man über den Winter dachte, das Virus im Griff zu haben, sagen Experten. Einige Wissenschaftler machen für den dramatischen Anstieg eine Variante des Virus verantwortlich, eine "Doppelmutante", die ihren Ursprung in Indien hat. Die zweite Welle sei eine Folge und Kombination mehrerer Faktoren wie Bequemlichkeit und große Menschenansammlungen, sagte Ramanan Laxminarayan vom Zentrum für öffentliche Gesundheit in Neu Delhi. "Man braucht keine Variante, um die zweite Welle zu erklären."