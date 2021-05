Indische Zentralbank erlaubt neues Moratorium für Kleinkreditnehmer

Mumbai (Reuters) - Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise in Indien können dortige Unternehmen und Einzelpersonen auf eine Stundung ihrer Kredite hoffen.

Die Zentralbank forderte am Mittwoch die Geschäftsbanken auf, bestimmten Gläubigern mehr Zeit für die Rückzahlung von Darlehen einzuräumen. "Kleine Unternehmen und Finanzunternehmen an der Basis tragen die größte Last der zweiten Infektionswelle", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, zu Reportern. Das Moratorium gelte für Kreditnehmer mit einem Gesamtrisiko von bis zu 250 Millionen Rupien (rund 2,8 Millionen Euro).

Finanzhäuser hatten die Zentralbank um einen dreimonatigen Zahlungsaufschub gebeten, insbesondere für den Einzelhandel und kleine Kreditnehmer, wie der Nachrichtensender CNBC-TV18 berichtete. 2020 hatte sie ein Moratorium für insgesamt sechs Monate für alle Kreditnehmer ausgerufen.

Indische Unternehmen sind von der neuen Runde von Lockdown-Maßnahmen hart getroffen, mit denen die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll. Indien verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden 382.315 Neuinfektionen und erreichte damit eine Gesamtzahl von 20,67 Millionen. Die Zahl der Todesfälle stieg zugleich um einen Rekordwert von 3780 auf 226.188, wie Daten des Gesundheitsministeriums zeigten. Experten sagen, dass die tatsächlichen Zahlen fünf- bis zehnmal höher sein könnten.