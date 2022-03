Inditex will die Dividende erhöhen

Die spanische Textilkette Inditex (ISIN: ES0148396007) will der Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,93 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vergleich zu 2020 wäre dies eine Anhebung um 33 Prozent.

Die Dividende setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende von 0,63 Euro sowie einer Bonusdividende von 0,30 Euro. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen zu je 0,465 Euro am 2. Mai 2022 sowie am 2. November 2022. Im Jahr 2023 soll eine Bonusdividende über 0,40 Euro für das Jahr 2022 ausbezahlt werden.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 21,78 Euro und der geplanten Dividende bei 4,27 Prozent. Der Umsatz von Inditex stieg im Jahr 2021 (1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022) um 35,8 Prozent auf 27,7 Mrd. Euro, wie der Konzern weiter mitteilte. Die Online-Umsätze lagen bei 25,5 Prozent der Gesamtumsätze. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 193 Prozent auf 3,24 Mrd. Euro.

Die 502 Filialen in Russland sind derzeit geschlossen und der Online-Verkauf wurde eingestellt, wie ebenfalls berichtet wurde.

Der Konzern ist im EuroStoxx-50 gelistet und betrieb Ende des Jahres 6.477 Läden und beschäftigte 165.000 Mitarbeiter. Inditex wurde von Spaniens reichstem Mann Amancio Ortega gegründet. Zu den Marken gehören Zara, Pull & Bear oder auch Massimo Dutti.

Redaktion MyDividends.de