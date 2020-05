Industrie baut Beschäftigte ab - Corona macht sich bemerkbar

Berlin (Reuters) - Die Folgen der Corona-Krise haben sich bereits mit den Anfängen des wirtschaftlichen "Shutdowns" in der Industrie niedergeschlagen.

Ende März 2020 waren gut 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dies ist binnen Jahresfrist ein Rückgang um 73.000 oder 1,3 Prozent. Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sei im März unterschiedlich gewesen. "Wie groß der Effekt der Corona-Krise in den einzelnen Bereichen war, lässt sich allerdings anhand der Zahlen noch nicht beurteilen", betonten die Statistiker.

Im Zuge der Kontakt- und Ausgangssperren wegen der Virus-Pandemie haben Industriebetriebe Kurzarbeit für Zehntausende Mitarbeiter angemeldet. Diese zählen laut Statistikamt aber weiter als Beschäftigte, was zur Folge hat, dass sich "die hohe Zahl an Kurzarbeitenden ab Mitte März somit nicht negativ in den Beschäftigtenzahlen niederschlägt". Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl gegenüber März 2019 bei Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren mit Minus 3,5 Prozent. Zurückgegangen sind die Beschäftigtenzahlen auch in der Metallerzeugung und -bearbeitung (Minus 3,0 Prozent) sowie in der Herstellung von Metallerzeugnissen, in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen und im Maschinenbau mit je Minus 2,3 Prozent.

Wegen der Virus-Pandemie erwartet die Bundesregierung 2020 die schwerste Rezession der Nachkriegszeit und einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 6,3 Prozent. Dies dürfte auch die Zahl der Arbeitslosen deutlich steigen lassen. Bereits im ersten Quartal brach die Wirtschaft um 2,2 Prozent ein und damit so stark wie seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 nicht mehr.